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Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım

DOĞU Karadeniz’de, 17 Mayıs’ta başlayacak 2021 yılı yaş çay tarımı sezonunda son hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan üreticiler, ürünlerinin hasat olgunluğuna ulaşmasını bekliyor.
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz’de, 2021 yılı birinci sürgün yaş çay alım sezonunun 17 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyururken, üreticiler de bahçelerde hasat öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Bölgede yaklaşık 204 bin üretici, tam kapanma sürecinde aldıkları özel izinle bahçe temizlikleriyle çay hasadı için gerekli araç gereçlerin teminini büyük oranda tamamlarken, Rize'de bahçelerini yabancı otlardan temizleyen üreticiler de çayın toplanma olgunluğuna ulaşmasını bekliyor. 

‘ARTIK ÇAYLIKLAR GÜZEL VE KALİTELİ’

Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş, iklim şartlarının getirmiş olduğu avantajla beraber iyi sürgün geldiğini belirterek, “Üreticilerin bu yıl bahçeleri ile daha fazla ilgilenmiş olması kaliteyi daha fazla artıracaktır. Bölgemizde 80 bin çay toplayan tarlada olduğu zaman bizim zaten günlük çay toplama ihtiyacımızı karşılıyor. Üretici aileler bahçeye kendileri girdikleri zaman bu sayı yakalanıyor. Geçen yıl pandemi dolayısıyla işçi gelmeyince üreticiler bahçeye girdi ve sezonun üstesinden geldi. Çayın budaması, gübrelemesi ve toplanması için yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde para yurt dışına işçi ücreti olarak gidiyor. Neredeyse cari açık. Bu para insanların cebinde kaldı. Bu süreçte insanlar ailesiyle beraber çay topladığı için aile mutluluğuna da katkı sağlandı. Geçen yıl bunun bir başlangıcı oldu. Üreticiler çay bahçeleri ile duygusal ilişki kurmaya başladılar. Çay bahçeleri ile ilgilendiler artık çaylıklar çok daha güzel ve kaliteli. Bu, geçen yıl pandeminin çaya yaşattığı sıkıntının güzel bir yansıması oldu“ dedi.

‘BAHÇELER HAZIR'

Üretici Ali Şeker de "Çay bahçemizin bakımlarını yaptık, sezona hazır hale getirdik. Kısıtlama sürecinde zaten köylerdeyiz, bahçelerimizle çok daha fazla ilgilendik. Mevsim biraz soğuk geçince çayda olgunlaşma süresi gecikti ancak bundan sonra daha hızlı ilerleyecektir. Şu anda her şey hazır, çayların toplanma olgunluğuna ulaşmasını bekliyoruz. Çay toplamak için işçi kullanıyordum ama geçen yıl kendi çayımı kendim topladım. Bu yıl da işçiye gerek duymayacağım” diye konuştu.

‘ÜRETİCİ ÇAYINA SAHİP ÇIKTI’

Üretici Zafer Demirci de “Pandemi dolayısı ile işçi sıkıntısı olunca artık herkes çayına sahip çıkmaya başladı. Aslında Türk çayı, dünyada kaliteli bir çay ama çayın kalitesini kendimiz düşürdük, bahçemizle ilgilenmedik. Bu hastalık kötü bir şey ancak üretici için iyi bir şey oldu, çayının değerini bildi, bahçesi ile ilgilendi” dedi.

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