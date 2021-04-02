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Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını toplamaya başladı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına günler kala Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını toplayıp tamir ve yenileme işlemleri yapıyor.
Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını toplamaya başladı

1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, pandemi ve avlanmanın kısıtlı olması nedeniyle sezondan istedikleri verimi sağlayamadı.

Yaklaşık 7 aylık sürenin ardından bu kez de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan balıkçılar, gırgır ve büyük teknelerde bulunan ağlarını limanlara indirerek tadilatını gerçekleştiriyor.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, artık yeni sezon için hazırlıkların başladığını söyledi.

Avlanma sırasında ağlarda hasarların oluşabildiğini, bunların da av yasağı öncesinde giderilebildiğini anlatan Mutlu, "Avcılık mevsimi balıkçılarımız açısından artık bitti diyebiliriz. Bu sezon bazı bölgelerde avcılık zaman zaman da olsa iyi gerçekleştirildi ama beklenen gibi olmadı. Umarız önümüzdeki sene daha iyi olacaktır." dedi.

Mutlu, küçük teknelerin av yasağından etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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