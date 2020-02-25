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Doğu Türkistan'da gıda alışverişine izin verilmiyor

Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri, sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı 10 gündür yiyecek bulamadıklarını dile getirdiler.
Doğu Türkistan'da gıda alışverişine izin verilmiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Doğu Türkistan'da Çinli memurların gıda alışverişine dahi izin vermediği Uygur Türkleri, açlık kriziyle karşı karşıya. Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan Uygurlar, kömürleri kalmadığı için giysilerini yaktıklarını dile getirdiler.

RFA Özgür Asya Radyosu'na konuşan Uygurlu bir kadın, Gulca kentinde 10 gündür yiyecek ve içeceklerinin çok az olduğundan dolayı yemek yemekte zorlandığını belirtti. Kadın, ailede 4 çocuk olup ebeveynler çocukları için günde sadece bir öğün yemek yediğini ve bundan dolayı bir çocuğunun beslenme yetersizliği olup bayıldığını ve cildinin morardığını söyledi.

ÇİNLİ MEMURLAR, AİLELERİ TEHDİT EDİYOR

Kara Döng köyündeki insanların açlık durumunun hemen hemen aynı olduğunu ve bölge memurlarının bu durumları üst düzey memurlara ve sosyal çevreye ulaşmaması için haberleri engelledi. 

Köyde yaşayan Mahire isimli bir kadın, bölge memurlarına evinde soba yakıcak hiçbir şey kalmadığını ve kendisinin kömüre ihtiyacı olduğunu söylediğinde memurların kaba konuşmasına maruz kaldığını, mahallediki bir engelli kişinin de gıda talebinin aynı şekilde reddedildiği ve yakınlarının da bu durumdan şikayet etmemesi için uyarıldığını söyledi.

KÖMÜR KALMADI, ISINMAK İÇİN GİYSİLERİ YAKIYORLAR

Bir kaç gün önce sosyal medyada yayılan başka mesajlarda ise bazı kamplardaki insanların 10 gün boyunca yemeksiz kaldığı, bazı mesajlarda ise vatandaşların evinde yakacak kömür kalmadığı için sobaya ayakkabılarını ve giyselerini yaktığı ortaya çıktı.

Geçen haftalarda Doğu Türkistan'ın Atuş ilinden öğrenilen bilgilerde kent sakinlerinin gıda konularında zorluk yaşadığı için durumun daha da kötüleşmesinden korktuğu ifade edildi. Açlık meselesi ekonomi açıdan zayıf olan ve günlük geçinimini günlük gelirleriyle karşılayan ahalilerde genel olarak görüldüğü öğrenildi.

YARDIMLAR GECE SAATLERİNDE GİZLİCE YAPILIYOR

Bölgeden gelen diğer bilgilere göre, sokak güvenliği için görevlendirilen polislerin insanları sadece enfeksiyon kapmasından korumak değil, Uygur Türklerini bu yasak yüzünden yaşadığı zorlukları sosyal çevreye yaymasını engellediği belirtildi.

RFA Özgür Asya Radyosu'na konuşan Uygurlu kadının anlatıklarına göre, bölgedeki sorumlu memurlar her şeyi engelleyerek ahalileri çok zorluklarlarla karşı karşıya bırakmış olsa da şehirde ekonomisi iyi olan iyi niyetli insanlar, özellikle gıda dükkan sahipleri bu türlü zorluk yaşayan ailelere elinden geleni kader yardım etti.

Ancak bu yardımların gece saatlerinde gizli bir şekilde yapıldığı öğrenildi.

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