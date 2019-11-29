Doğu Türkistan'dan acı haber geldi: Allah aşkına lütfen ses çıkartın!

Ailesinin durumuna ilişkin acı bilgileri paylaşan Abdürreşit Celil Karluk, "Allah aşkına lütfen ses çıkartın, insanlık düşmanlarından insanlık adına hesap sorun!" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Abdürreşit Celil Karluk'un Doğu Türkistan'da bulunan aile fertlerinden acı haberler aldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Karluk, aile fertlerinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yıllardır Kaşgar'daki ailesiyle iletişim kuramadığı öğrenilen Karluk'un dün dolaylı yollar aracılığıyla ailesi hakkında çok vahim haberler aldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Abdürreşit Celil Karluk'un bir kardeşi işkence sonucunda felç edildi. Karluk diğer kardeşlerinin de toplama kampında olduğunu söyledi.

Abdürreşit Celil Karluk'un 80 yaşındaki annesinin yanı sıra yeğenlerinin akıbetinin de belirsiz olduğu ifade edildi.

"Çin yönetimi hesap versin!" ve "Akrabalarım Nerede?" ifadelerini kullanan Abdürreşit Celil Karluk'un ailesinin durumuna dair verdiği bilgiler şu şekilde:



Annem Havahan Mehmet

En son Mart 2017 tarihinde telefonda konuştum. Daha sonra birkaç kere aradıysam da konuşamadım. Sonra yurt dışından arandıklarında sorgulandığını, hatta götürüldüğünü öğrenince arayamaz oldum.

En çok hasta olduğunu, yanında bakmakla yükümlü kardeşim kampa götürüldüğünden maddi olarak ciddi sıkıntıda kaldığını öğrendim. Durumu kritik imiş.

Ağabeyim Turdihacı Celil

Doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurulamadı. Dolayısıyla onun kendisi, eşi, çocukları ve onlarca torunlarının durumundan habersizim.

Ağabeyim Abdülhamit Celil

Urumçi'de bilinmeyen bir kampta tutulduğunu, eşi ve iki çocuğundan haber alınamadığını öğrendim. Daha fazla bilgi edinemedim.

Kardeşim Cabbar Celil

2017 yılında kampa götürüldüğünü ve oradaki işkenceler sonucunda bütün vücudunun felç edilerek eve çıkartıldığı, konuşamaz halde yatalak olduğu, tedavi ettirilemediği, eşinin kampta tutulduğu ve dört çocuğunun akıbetlerinin belirsiz olduğu iletildi.



Kardeşim Abdülgaffar Celil

2017 yılında kampa götürüldükten sonra 11 yıllık ağır çalışma kamp cezasına çarptırıldığı, eşinin ise kamplarda tutulduğu, üç cocuğunun kimsesiz kaldığı bilgisi ulaştırıldı.