  • BIST 107.231
  • Altın 269,421
  • Dolar 5,7460
  • Euro 6,3182
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Doğu Türkistan'dan acı haber geldi: Allah aşkına lütfen ses çıkartın!

Ailesinin durumuna ilişkin acı bilgileri paylaşan Abdürreşit Celil Karluk, "Allah aşkına lütfen ses çıkartın, insanlık düşmanlarından insanlık adına hesap sorun!" dedi.
Doğu Türkistan'dan acı haber geldi: Allah aşkına lütfen ses çıkartın!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Abdürreşit Celil Karluk'un Doğu Türkistan'da bulunan aile fertlerinden acı haberler aldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Karluk, aile fertlerinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yıllardır Kaşgar'daki ailesiyle iletişim kuramadığı öğrenilen Karluk'un dün dolaylı yollar aracılığıyla ailesi hakkında çok vahim haberler aldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Abdürreşit Celil Karluk'un bir kardeşi işkence sonucunda felç edildi. Karluk diğer kardeşlerinin de toplama kampında olduğunu söyledi.

Abdürreşit Celil Karluk'un 80 yaşındaki annesinin yanı sıra yeğenlerinin akıbetinin de belirsiz olduğu ifade edildi.

"Çin yönetimi hesap versin!" ve "Akrabalarım Nerede?" ifadelerini kullanan Abdürreşit Celil Karluk'un ailesinin durumuna dair verdiği bilgiler şu şekilde:


Annem Havahan Mehmet
En son Mart 2017 tarihinde telefonda konuştum. Daha sonra birkaç kere aradıysam da konuşamadım. Sonra yurt dışından arandıklarında sorgulandığını, hatta götürüldüğünü öğrenince arayamaz oldum.

En çok hasta olduğunu, yanında bakmakla yükümlü kardeşim kampa götürüldüğünden maddi olarak ciddi sıkıntıda kaldığını öğrendim. Durumu kritik imiş.

Ağabeyim Turdihacı Celil

Doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurulamadı. Dolayısıyla onun kendisi, eşi, çocukları ve onlarca torunlarının durumundan habersizim.

Ağabeyim Abdülhamit Celil

Urumçi'de bilinmeyen bir kampta tutulduğunu, eşi ve iki çocuğundan haber alınamadığını öğrendim. Daha fazla bilgi edinemedim.

Kardeşim Cabbar Celil

2017 yılında kampa götürüldüğünü ve oradaki işkenceler sonucunda bütün vücudunun felç edilerek eve çıkartıldığı, konuşamaz halde yatalak olduğu, tedavi ettirilemediği, eşinin kampta tutulduğu ve dört çocuğunun akıbetlerinin belirsiz olduğu iletildi.


Kardeşim Abdülgaffar Celil
2017 yılında kampa götürüldükten sonra 11 yıllık ağır çalışma kamp cezasına çarptırıldığı, eşinin ise kamplarda tutulduğu, üç cocuğunun kimsesiz kaldığı bilgisi ulaştırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu29 Kasım 2019 Cuma 09:53
  • İstanbul'da fırtınadan dolayı seferler iptal ediliyor29 Kasım 2019 Cuma 09:52
  • 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı29 Kasım 2019 Cuma 09:34
  • Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı29 Kasım 2019 Cuma 09:33
  • 29 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi29 Kasım 2019 Cuma 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 29 Kasım 2019 - ASKİ29 Kasım 2019 Cuma 08:02
  • Elektrik Kesintisi 29 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ29 Kasım 2019 Cuma 07:59
  • Su Kesintisi 29 Kasım 2019 Ankara - ASKİ29 Kasım 2019 Cuma 07:58
  • Müze soyguncuları için yarım milyonluk ödül29 Kasım 2019 Cuma 05:08
  • "Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm "29 Kasım 2019 Cuma 05:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti