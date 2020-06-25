Doğu Türkistan’ın sembol ismi Cebeci’deki kabri başında anıldı

Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Mehmet Emin Buğra, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Mehmet Emin Buğra, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında bir grup ülkücü tarafından anıldı.

Anma törenine Ülkücü hareketin kanaat önderlerinden olan Hakkı Öznur ve Ülkücü camianın önemli isimlerinden Araştırmacı-Yazar Metin Turhan da yer aldı.

DOĞU TÜRKİSTAN’IN TÜRK TOPRAĞI OLDUĞUNU SAVUNDU

Ülkücü fikir adamı Hakkı Öznur , Doğu Türkistanlı Mehmet Emin Buğra’nın kabri başında özetle şunları söyledi: “Doğu Türkistan'ın son devirde yetiştirdiği büyük bir liderdir Mehmet Emin Buğra. 64 yıllık çileli ve mücadeleyle dolu hayatıyla Doğu Türkistan topraklarının 20. yüzyılda yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. Doğu Türkistanlı âlim ve siyaset adamı, hayatı boyunca Doğu Türkistan’ın Türk toprağı olduğunu savunan, ata yurdumuz Doğu Türkistan’ı işgal eden, emperyalist kızıl Çin ile mücadele eden Mehmet Emin Buğra, büyük bir vatanperver, tavizsiz bir Türk milliyetçisidir.

Devlet adamı, politikacı, alim, tarihçi, yazar, şair ve eğitimci kişiliğiyle, Doğu Türkistan tarihini, milletine armağan olarak bırakan, alimler yurdu Doğu Türkistan’ın yakın dönem önemli liderlerinden, Doğu Türkistan Türklerinin cennet mekân lideri ‘Türklük Mücâhidi’ İsa Yusuf Alptekin gibi Doğu Türkistan Türklüğünün kahraman önderlerinin yol ve dava arkadaşı olan Mehmet Emin Buğra’nın Doğu Türkistan davasını bütün dünya Türklüğü sürdürmekte ve sahip çıkmaktadır”

71 YILDIR İŞGAL ALTINDA

“Komünist diktatörlük, 71 senedir işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da asimilasyon ve soykırıma soyunmuştur. Her türlü insanlık dışı zulüm politikası ile Doğu Türkistan Türklerine kan kusturan, işgalci ve terörist Çin, Doğu Türkistan Türklüğünün istiklal mücadelesini asla durduramayacaktır

Doğu Türkistan kırmızı çizgimizdir. Biz inanıyoruz ki, Doğu Türkistan Türklerinin hürriyet mücadelesinin karşısında, ne Çin ne de Çin seddi dayanır.

Doğu Türkistan davasının aziz şehitleri, kahramanları bugün ve gelecekte kalplerimizde yaşamaya ve Doğu Türkistan Türklüğünün bağımsızlık mücadelesinde yol göstermeye devam edecektir. Doğu Türkistanlı soydaşlarımız asla yalnız değildir.

Al bayraktan gök bayrağa selam olsun!

Doğu Türkistan Türklerinin davası, davamızdır. Doğu Türkistan Allah’ın izniyle bir gün mutlaka istiklaline kavuşacaktır. Zalimlere de zulümlere de zulümlere göz yumanlara da lanet olsun!

Kahrolsun Kızıl Çin! Yaşasın Bağımsız Doğu Türkistan!”

DOĞU TÜRKİSTAN DAVASINA EN BÜYÜK DESTEK ÜLKÜCÜLERDEN

“Geçmişten günümüze tüm iktidarlar, Türk dünyasına gereken ilgi ve alakayı göstermemişlerdir. Sadece Ülkücüler, Türk dünyasıyla ilgilenmişler, dertlenmişler ve Türk dünyasına sahip çıkmışlardır.

Doğu Türkistan, ata vatan!.. Doğu Türkistan’ın istiklâl mücâdelesine, şüphesiz kayıtsız, şartsız en büyük desteği, Ülkücü hareket vermiştir.

Türkistan kurtuluş savaşımız durmayacaktır. Kızıl diktatör Mao’nun itleri, yıldıramaz bizleri. Direnen Doğu Türkistan Türklüğü kazanacaktır. Sömürgeci, ateist Pekin rejimi, Doğu Türkistan Türklüğünü yok edemeyecektir!

Yaşasın Doğu Türkistan, Kahrolsun Çin Zulmü!

Komünist-emperyalist kızıl Çin tarafından şehit edilen, ezan, bayrak, millet, vatan, aziz ve mübarek Doğu Türkistan davası için şehit düşen kahramanlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

ASLA UNUTULMAYACAKLAR

Araştırmacı-Yazar Metin Turhan, Doğu Türkistan mücadelesinde şehit olan Mehmet Emin Buğra’nın asla unutulmayacağını belirterek özetle şunları söyledi:

“Komünist-emperyalist kızıl Çin tarafından şehit edilen, ezan, bayrak, millet, vatan ve aziz ve mübarek Doğu Türkistan davası için şehit düşen kahramanlarımız asla unutulmayacak. Doğu Türkistan'ın kurtuluş savaşının cefakar ve sevgili önderi Mehmet Emin Buğra'nın, şehitlerimizin ve Doğu Türkistan davasına ömürlerini vakfetmiş bütün mücadele adamlarının aziz ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-