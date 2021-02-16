Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini belirterek, yetkililer ile vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi (Bahçesaray, Gevaş, Çatak, Gürpınar, Başkale), Şırnak (Kent merkezi, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri), Siirt'in doğusu (Pervari, Şirvan, Baykan) ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice) bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle genellikle 15-30 santimetre, yüksek kesimlerde ve Hakkari çevrelerinde 25-75 santimetre yeni kar örtüsü oluşması öngörülüyor. Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları, dik yamaçlarda çığ oluşması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Öte yandan, Doğu Anadolu'da halen güneyli yönlerden kuvvetli esen rüzgarın şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar Erzincan ve Bingöl, yarın akşam saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Kars, Van ve Muş, perşembe günü öğle saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde yerel olarak fırtına (62-74 kilometre/saat) ve yükseklerde kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi, dik yamaçlarda çığ oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.