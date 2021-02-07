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Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 7, Hakkari'de 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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