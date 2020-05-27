  • BIST 104.824
  • Altın 371,932
  • Dolar 6,7718
  • Euro 7,4644
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 22 °C
»

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah ve gece saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 6, Erzurum ile Erzincan'da 7, Tunceli'de 10 ve Iğdır’da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Iğdır'da 29, Tunceli'de 28, Erzincan 25, Ağrı'da 24 ve Ardahan, Erzurum ile Kars'ta 23 derece olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyamanlı arıcılar sezonun ilk polen hasadına başladı27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28
  • 2. Abdülhamid'in rüya projesi yükseliyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:10
  • Mazhar Alanson 'Evde Bayram Konserleri' kapsamında sahne aldı27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:08
  • İHH'dan yetim çocuklara bayram sürprizi26 Mayıs 2020 Salı 17:41
  • Meteorolojiden yağış uyarısı26 Mayıs 2020 Salı 10:39
  • İspanya turistlere karantinayı kaldırıyor26 Mayıs 2020 Salı 09:00
  • Çin'in Vuhan kentinde pozitif vakaya rastlanmadı26 Mayıs 2020 Salı 08:59
  • Antalya'da film gibi olay24 Mayıs 2020 Pazar 16:55
  • Torunları ile camın arkasından bayramlaştı24 Mayıs 2020 Pazar 16:55
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması: İsteyen evinde kılabilir23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti