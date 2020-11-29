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Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece hava sıcaklığı sıfırın altına 10 dereceye kadar düştü.
Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Iğdır'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Kars'ta 9, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 15 dereceyle bölgede gece sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Ardahan ve Erzurum'da 6, Kars'ta 5 derece olması öngörülüyor.

Bölgede sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. 

Van ve Hakkari'de kar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. 

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 20 ile 40 kilometre hızla esecek, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ile Muş'ta 10, Hakkari'de 8 ve Bitlis'te 7 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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