Doğu'daki 4 ilde 307 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 307 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 115 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açma, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 80 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin gece gündüz görev başında oluğunu aktardı.

Belediye ve karayolları ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Hakkari

Hakkari'de, kar, tipi ve çığ nedeniyle 21 köy 60 mezra yolu kapandı.

Zorlu arazi şartlarına ve bazı bölgelerdeki metrelerce kara rağmen çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 81 yolu açmaya çalışıyor.

Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 31 köy yolunun açılması için ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor, kaldırımlardaki buzları temizliyor.

Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ile Hakkari çevreleri kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 1, Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6 ve Van'da 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.