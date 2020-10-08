Doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan sanığa, 18,5 yıl hapis

Gaziantep'te, yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'yı (28) hastane odasında dövüp, bıçakla yaralayan Ahmet Yırtıcı(35), 18,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te yaşayan Güldane Yırtıcı, üçüncü çocuğuna hamile olduğu sırada sık sık anlaşmazlık yaşadığı ve şiddet gördüğü eşinden ayrılarak baba evine yerleşti. Yırtıcı, 25 Ağustos 2019 tarihinde, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu sırada hastaneye ziyarete gelen Ahmet Yırtıcı, eşi Güldane'yi dövüp bıçakla kolundan ve yüzünden yaraladı. Kadının çığlıklarını duyan polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Yırtıcı, dün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ahmet Yırtıcı, hastaneye eşini öldürmeye değil, yuvasını kurtarmaya gittiğini iddia etti. Eşini öldürmek istemesi halinde yanında silah bulunduracağını öne süren Yırtıcı, "Hastanede bana ağza alınmayacak sözler söyledi. Bunun üzerine tartıştık ve olay meydana geldi. Ama asla öldürme kastım yoktu" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, olay gününe ait kamera kayıtları, doktor raporları, tanık ve müşteki beyanları doğrultusunda, sanığı yeni doğum yapmış savunmasız bir durumda olan eşe kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın samimi bir pişmanlık duymadığı için cezada herhangi bir indirim uygulamadı.