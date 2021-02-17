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Doktor, diyetisyen karısını öldürüp intihar etti

ANTALYA'da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Doktor, diyetisyen karısını öldürüp intihar etti

Olay saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak’ta bulunan apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. İdiiaya göre Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’un, aralarındaki yaş farkından dolayı kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları belirtildi. Yusuf Onur Kaan Onur Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, çiftin akşam saatlerinde kızlarının kreşten eve girememesiyle ortaya çıktı. Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt’un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içerisinde yerde yattıklarını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt’un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.

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