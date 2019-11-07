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Doktor, kadın doktoru vurdu

İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı, 3 yaşındaki çocuğunun annesi ve aynı yerde görev yaptığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı.
Doktor, kadın doktoru vurdu

Avcılar'da  özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı. 

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu Aida A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile Aida A.'ya ateş etti.

Karnından vurulan Aida A. ağır yaralanırken Celal T. olay yerinden kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor Aida A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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