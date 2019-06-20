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Doktora öğrencisine çifte burs imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunulduğunu bildirdi.
Doktora öğrencisine çifte burs imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nın yeni çağrısına ilişkin yazılı açıklamasında, TÜBİTAK ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolünün meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Türkiye'nin doktoralı bilim insanı sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Varank, ülkenin 2023 hedefleri için TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nı çok önemsediklerine dikkati çekti.

Varank, geçmiş dönemlerde TÜBİTAK uygulama esasları gereği aynı anda 2 kurumdan burs alınamadığını anımsatarak, YÖK ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında YÖK 100/2000 bursiyerlerinin TÜBİTAK'tan da burs alabileceklerini ifade etti.

3 BİN 700 ÖĞRENCİYE ÇİFTE BURS

Böylece TÜBİTAK'ın, YÖK 100/2000 Doktora Programı'ndan burs alan yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunduğuna işaret eden Varank, "TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuru değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanını geçen YÖK 100/2000 bursiyerleri, çift burs alma imkanına sahip olacak. Böylece aldıkları burs TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak. Tüm YÖK doktora bursiyerlerini, bu programa başvurmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK 100/2000 bursiyerlerinin, 12 Temmuz'a kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının (BİDEB) başvuru ve izleme sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr/) üzerinden, "2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı", "2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı" ve "2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı"na başvurabileceklerini belirten Bakan Varank, programın iki kurum arasındaki iş birliğini göstermesi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

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