Doktordan koronavirüse karşı şarkı

Antalya'da bir doktor, "Ölürüm Türkiyem" adlı parçanın sözlerini değiştirerek koronavirüs şarkısı yaptı.

Antalya’da bir kurumda Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev yapan Süleyman Coşkun, çocuklarıyla birlikte internette vakit geçirirken, bir meslektaşının "Ölürüm Türkiyem" adlı parçanın sözlerini değiştirerek koronavirüse göre uyarladığı videodan etkilendi.

EVDE KAL TÜRKİYEM

Cep telefonu karşısına geçen Coşkun, müzik eşliğinde, "Ellerini sık sık yıkamalısın, hapşırırken mendil kullanmalısın, sosyal mesafeyi korumalısın, koronayı yenmek için evde kal Türkiyem. Korona mikrobu şimdi her yerde, bulamadık tedaviyi bu derde, üstesinden geleceğiz el elle, koronayı yenmek için evde kal Türkiyem." sözleriyle şarkıyı seslendirdi.

Süleyman Coşkun'un çektiği video kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"ÇIĞ GİBİ BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİM"

Ailece ‘Evde Kal’ çağrısına uyduklarını belirten Coşkun, videoyu çekmekteki amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Şarkının bestesinin başka bir meslektaşına ait olduğunu ifade eden Coşkun, "Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu dönemlerde, bizlerde bir farkındalık oluşturalım ve moral olsun diye böyle bir video hazırladık. İşin aslı böyle çığ gibi büyüyeceğini tahmin etmemiştim." ifadelerini kullandı.