  • BIST 85.577
  • Altın 312,003
  • Dolar 6,5077
  • Euro 7,1120
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Doktorun tepki çeken videosu ile ilgili flaş gelişme! İnceleme başlatıldı...

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği, Uz. Dr. G.Ç.'nin koronavirüs vakalarının daha yüksek olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan videosu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Doktorun tepki çeken videosu ile ilgili flaş gelişme! İnceleme başlatıldı...

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından 'Tıp Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Başhekimliğinden Açıklama' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bugün sosyal medyada dolaşan hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G.Ç.'nin açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup, gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

DOKTORUN AÇIKLAMASI

Görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında vaka sayılarının daha fazla oldğuna ilişkin konuşması sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç. de açıklamasında kendisini savundu. G.Ç., COVID-19 küresel salgını ile ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde sağlık alt yapısının yeniden düzenlenmesi, eylem planı, personelin uyum eğitimi çalışmaları gibi faaliyetler içinde, çok az uykuyla, çok yoğun çalışmayla yer aldığını söyledi.

G. Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurtdışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastanede malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti.

Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Ancak, gelinen bu noktada hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm" dedi.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Çok üzgün olduğunu ifade eden G.Ç., "Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de başhekimliğin açıklamasını kendi Twitter hesabında paylaşarak, "Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerimizde meslektaşlarımız, tüm sağlık personeli ve doktor hanım da gece gündüz demeden zor koşullarda, yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Doktor hanım şu an bile çalışıyor. Bırakalım çalışmaya, hastalara hizmet vermeye devam etsin" ifadelerini yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'den sevindiren haber19 Mart 2020 Perşembe 08:04
  • ABD'de ölüm sayısı 150'ye yükseldi19 Mart 2020 Perşembe 07:55
  • İngiltere, 'oyunun kurallarını değiştirecek' koronavirüs testi geliştiriyor19 Mart 2020 Perşembe 07:52
  • ABD, Türkiye dahil birçok ülkede konsolosluk işlemlerini durdurdu19 Mart 2020 Perşembe 07:52
  • Koronavirüs nedeniyle Londra'da metro hatları kısmen kapatılıyor19 Mart 2020 Perşembe 07:51
  • Koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı19 Mart 2020 Perşembe 07:50
  • Meslek liselerinden koronavirüsle mücadeleye büyük katkı19 Mart 2020 Perşembe 06:04
  • Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi19 Mart 2020 Perşembe 06:03
  • Şirketler üretimlerini tek tek durduruyor19 Mart 2020 Perşembe 06:02
  • Koronavirüs biyolojik silah mı?19 Mart 2020 Perşembe 05:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti