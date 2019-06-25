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Dokuma sanatı mesleği oldu

Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen Satkınbibi Levent, annesinden öğrendiği kilim dokumayı, Çubuk Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlere öğretiyor.
Dokuma sanatı mesleği oldu

Çok küçük yaşlarda annesinden öğrendiği halı dokumayı kursiyerlere öğreten 42 yaşındaki Levent, hem çocuklarının geçimini sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan bu mesleği yaşatmaya çalışıyor. İki yıldır Çubuk Halk Eğitim Merkezinde usta öğretmen olarak çalışan Levent, ailesiyle Kırgızistan’dan Türkiye’ye geldiğini, uzun yıllar Van'da yaşadıklarını, 7 yıl önce de Çubuk ilçesine yerleşti.

Levent, kilim dokumayı, çok küçük yaşta annesinden öğrendiğini belirtti. Bu işin kendilerinin yaşam biçimi olduğunu ancak bugüne kadar bunun mesleği olacağını hayal etmediğini anlattı. 
Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin kendisini keşfettiğini söyleyen Levent, iki yıldır 60’ın üzerinde kadına kilim dokumayı öğrettiğini ve kadınların ürettiği kilimleri satarak aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.
 

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