  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi

Dokuz Eylül Üniversitesindeki (DEÜ) 5 öğrenci topluluğuna üye öğrenciler, turizm merkezi Çeşme'nin en güzel plajlarından birine sahip Kleopatra Koyu'nda temizlik yaptı.
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi

Dokuz Eylül Üniversitesindeki (DEÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri, sabah saatlerinde koyda bir araya geldi.

DEÜ Robot Topluluğunca geliştirilen "su altı robotu"yla belirlenen yabancı maddeler, DEÜ Su Altı Sporları Topluğu üyelerince çıkarıldı.

Denizde çeşitli noktalara ulaşım, üniversiteye ait yelkenliyle, Yelken Topluluğu üyelerince sağlandı.

Mağara Araştırma Topluğu üyeleri, kıyıdaki yamaçta ulaşılması zor yerleri temizledi.

Uzay ve Hava Araçları Topluğunca geliştirilen drone ile tüm faaliyet görüntülendi.

Bir otomobil lastiğinin de bulunduğu çok sayıda yabancı madde, karaya çıkarıldı.

"Her bireyin tek tek sorumluğu var"
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, AA muhabirine, Çevre Koruma Haftası kapsamında üniversite bünyesinde birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Hotar, emeği geçen üniversite öğrencilerine teşekkür etti. 

Son yıllarda yaşanan çevre felaketlerine dikkati çeken Hotar, şunları kaydetti:

"Her bireyin tek tek sorumluğu var. Bu çöpü yere atmamaktan, yere atılan bir çöpü kimseyi beklemeden toplamaya kadar olan bir sorumluluk. Günümüzde müsilaj başta olmak üzere küresel felaketlere yol açabilen çevre sorunları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her bir kurumun farkındalık oluşturarak bizzat olaya bir şekilde olumlu katkı veren davranışlar içinde olması gerekiyor."

Yeni nesilde çevre bilincinin daha yüksek olduğuna işaret eden Hotar, bunun daha da desteklenmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri: Ülke genelinde aranan 1964 kişi yakalandı13 Haziran 2021 Pazar 11:17
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da askeri yetkililerle bir araya geldi13 Haziran 2021 Pazar 11:08
  • Türkiye Kovid-19'a rağmen geçen yıl pozitif ayrıştı13 Haziran 2021 Pazar 11:04
  • İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor13 Haziran 2021 Pazar 10:39
  • 55 gönüllü öğretmene AFAD'dan arama kurtarma eğitimi 13 Haziran 2021 Pazar 10:36
  • Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı13 Haziran 2021 Pazar 10:34
  • AKUT'un eğitmenleri 'zor zamanlar' için hazırlanıyor13 Haziran 2021 Pazar 10:33
  • Adana’da tarihi eser ve kaçak tütün operasyonu: 10 gözaltı13 Haziran 2021 Pazar 10:33
  • Sokak ortasında bıçaklanma anı güvenlik kamerasında13 Haziran 2021 Pazar 09:31
  • ‘Dur’ ihtarına uymayıp 2 otomobile çarpan gence babası tepki gösterdi13 Haziran 2021 Pazar 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti