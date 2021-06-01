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Dolandırıcılara karşı uyarı

Kahramankazan Belediyesi, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye yöneticilerinin adlarını kullanarak para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Dolandırıcılara karşı uyarı

Kahramankazan Belediyesi, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin adlarının kullanılarak, vatandaşlardan para talebinde bulunulduğunun tespit edildiğini duyurdu. 

serhat-oguz-009.jpgPolise ve belediyeye bildirin
Vatandaşları para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyaran belediye, vatandaşlardan böyle bir durumla karşılaşılması halinde belediyeye ve polise ihbarda bulunulmasını istedi. Kahramankazan Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Kimliği belirsiz kişiler tarafından Belediye Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin isimleri kullanılarak piyasadaki esnaf ve vatandaşlarımızdan telefon ile para talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu konuda dikkatli olmalarını, para talep edenlere itibar etmemelerini ve böyle bir olayla karşılaştıklarında Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Belediye Başkanlığımıza ihbarda bulunmanızı rica ederiz.”

Açıklamada ayrıca, konu ile ilgili ihbarların 0312 814 53 00 numaralı telefonu arayarak yapılabileceği belirtildi. 

Yasal süreç başladı, hesap verecekler
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediyelerinin asla ve asla böyle bir talebinin olamayacağının altını çizerek, “Belediyemizin vatandaşından maddi yardım talebinde bulunmayacağının unutulmaması ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesini rica ediyorum. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve kötü niyetli kişi veya kişileri emniyet güçlerine ve belediyemize anında bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyorum. Konuyla ilgili yasal sürecin başladığını, yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suistimal edenlerin kanun karşısında hesap vereceğini bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

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