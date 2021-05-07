  • BIST 1.436
  • Altın 485,464
  • Dolar 8,2772
  • Euro 10,0054
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Dolandırıcıların oltalama yöntemiyle 'sosyal yardım' tuzağı

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "SMS veya sosyal medyada emekli ikramiyenizi linki tıklayarak sorunsuz çekebilirsiniz, şeklinde yazılar oluyor. Bu linki tıklamasınlar" dedi. 
Dolandırıcıların oltalama yöntemiyle 'sosyal yardım' tuzağı

Dolandırıcıların son dönemde en çok başvurduğu yöntemlerden biri, 'oltalama' adı verilen, sahte sitelerle kişisel bilgilere ulaşım oldu. Resmi kurumların internet sitelerinin benzerini yapan veya sağlanılan hizmete başvuru yöntemi gösterilen sitelerde dolandırıcılar, öncelikle verdikleri reklamlar ve telefonlara gönderilen kısa mesajla bu sitelere tıklanılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, bu sitelere girince de tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Tıkladıkları linkle yönlendirilen internet sitesinin sahte olduğunu farkında olmayanların kimlik numarasını girdiklerinde gizli tüm kişisel bilgileri, dolandırıcıların eline düşüyor.

Devletin pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine ve gelir kaybı yaşayanlara yönelik maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ödemeleri fırsata dönüştüren dolandırıcıların, 'oltalama' yöntemiyle kişileri kandırma teşebbüsleri arttı. Telefona kısa mesaj gönderen ya da sosyal medya hesaplarında internet adresleri paylaşan dolandırıcıların son oyunu 'Başvuruyu buradan yapabilirsiniz' yazısıyla kişileri kandırmaya çalışmak oldu. Devletin pandemi sosyal destek yardımı olarak ödediği 1100 lira, emeklinin bayram ikramiyesi ile gelir kaybı yaşayan esnafa yönelik destekleme ödemelerini fırsat bilen dolandırıcılar, çok sayıda kişiye 'Başvuruyu aşağıdaki linkten yapabilirsiniz' diye telefon mesajı gönderdi. Sosyal medya kullanıcılarına da benzer mesaj yollayan dolandırıcılar, paylaşılan linke tıklanılmasını önererek, kişileri kandırmaya çalıştı.

'LİNKLERE TIKLAMAYIN'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların sürekli farklı yöntemlerle kandırmaya çalıştığını vurguladı. Özellikle yaşlıları uyaran Gündüz, "Dolandırıcıların yöntemine biz yetişemiyoruz. Tüketicileri, yaşlıları uyarıyoruz. SMS veya sosyal medyada emekli ikramiyenizi linki tıklayarak sorunsuz çekebilirsiniz, şeklinde yazılar oluyor. Bu linki tıklamasınlar. Veri tabanıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanabilir. Kişisel bilgileri diğer tarafa ulaşırsa banka hesapları dahi boşaltılabilir" dedi.

Kendisine de gelen bir mesajı anlatan Gündüz, "Bana gelen kısa mesajda 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylandı. Buradan kolayca ulaşabilirsiniz' yazıyordu. İlgili bakanlığın logosu ve kodu kullanılmıştı. Buradaki link tıklandığında kişisel veriniz, banka hesaplarınız, kimlik numaranız, her türlü bilginiz karşı tarafın eline geçebilir. Ciddi sorunlara yol açabilir. Bu tip mesajla karşılaşanlar e-Devlet üzerinde gerekli bilgileri, ödemelerini, yapılacak desteklemeleri görebilir" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk hava sahasından yılın ilk 4 ayında 27 saniyede bir uçak geçti07 Mayıs 2021 Cuma 11:15
  • 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek07 Mayıs 2021 Cuma 11:14
  • Adana’da firarilere operasyonda 22 kişi yakalandı07 Mayıs 2021 Cuma 11:02
  • Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü07 Mayıs 2021 Cuma 11:01
  • Dolandırıcıların oltalama yöntemiyle 'sosyal yardım' tuzağı07 Mayıs 2021 Cuma 10:44
  • Gürbulak'ta ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde07 Mayıs 2021 Cuma 10:43
  • Nesli tehlike altındaki mor vatoz, oltaya takıldı07 Mayıs 2021 Cuma 10:42
  • 44 yıl sonra şehit sayıldı07 Mayıs 2021 Cuma 10:41
  • İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu 07 Mayıs 2021 Cuma 10:40
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı07 Mayıs 2021 Cuma 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti