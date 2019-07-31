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Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Merkez Bankası enflasyon raporu ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararının beklendiği TL'de pozitif ayrışma devam etti.
Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon raporu ve verilecek mesajlar ile Fed’in bu akşamki toplantısına odaklanmış durumda. Fed’in para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Fed bu kararı alırsa, 10 yıldır ilk defa faiz indirmiş olacak.

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5620 liradan, euro 6,2080 liradan güne başladı.  Kapalıçarşı'da 5,5600 liradan alınan dolar, 5,5620 liradan satılıyor. 6,2060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,2080 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2030 lira olmuştu. 

5,55'İN ALTINA DA GERİLEDİ

Dolar/TL, 31 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,55 seviyesinin de altına geriledi. Kur, şu dakikalarda 5,54 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

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