  • BIST 1.553
  • Altın 408,655
  • Dolar 6,9845
  • Euro 8,4778
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 5 °C
»

Dolar 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi

Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gördü.
Dolar 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından salgın döneminde geçici süreyle alınan bazı tedbirlerin normalleşme kapsamında uygulamadan kaldırılması, TCMB'nin son dönemde benimsediği ortodoks politikalar, artan kredibilite ve iletişim kanallarının etkili kullanılması ile dolar kurundaki düşüş eğilimi hızlandı.

Geçen yılın kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, geçen 6 aylık sürede atılan adımlar ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla düşüş eğilimini sürdürerek, bugün 7 seviyesinin altına geriledi.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 6,9979 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,0100 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 8,5027, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 9,7290 seviyesinden satılıyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomotiv sanayisinin üretimi ocakta azaldı14 Şubat 2021 Pazar 13:09
  • Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek karına ulaştı14 Şubat 2021 Pazar 11:47
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapmıştır12 Şubat 2021 Cuma 11:34
  • Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek 'karanfil' oldu12 Şubat 2021 Cuma 11:20
  • Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi yayımlandı12 Şubat 2021 Cuma 11:13
  • Cari açık rakamları açıklandı12 Şubat 2021 Cuma 10:17
  • Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi12 Şubat 2021 Cuma 10:06
  • Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı12 Şubat 2021 Cuma 10:00
  • Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi ve cari işlemler verilerine odaklandı12 Şubat 2021 Cuma 09:32
  • Bakan Dönmez: Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır11 Şubat 2021 Perşembe 16:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti