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Dolar 7,33 TL'den güne başladı

Dün 10 kuruş birden yükselen dolar yeni güne de 7.33 liranın üzerinde başladı
Dolar 7,33 TL'den güne başladı

Dün kurlarda hareketli bir gün yaşandı. Dolar 7.22 liradan 7.32 liraya yükseldi. Euro ise 8.48 liradan başladığı günü 8.67 liradan tamamladı.

Bugün ise sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7.33, Euro/TL ise 8.67 civarında seyrediyor.

Bunun yanında uluslararası piyasalarda altının onsu 1.929 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de dün temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla yatırımcıların risk iştahı artmış durumda.

Bunun yanında koronavirüsle ilgili gelişmeler de piyasanın seyrini etkilemeye devam ediyor.

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