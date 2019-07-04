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Dolar düşüşte!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6190 liradan, euro ise 6,3500 liradan güne başladı.
Dolar düşüşte!

Kapalıçarşı'da 5,6170 liradan alınan dolar, 5,6190 liradan satılıyor. 6,3480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3630 lira olmuştu.

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