Dolar düşüşte!

Kapalıçarşı'da 5,6170 liradan alınan dolar, 5,6190 liradan satılıyor. 6,3480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3630 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 5,6170 liradan alınan dolar, 5,6190 liradan satılıyor. 6,3480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3630 lira olmuştu.
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