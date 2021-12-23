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Dolar düşüşünü sürdürüyor

Dolar 10 lira seviyelerine geriledi. Türk Lirası 4 günde yüzde 40 civarında değer kazancı yaşadı. Euro ve gram altında da düşüş devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar kurunun iyi yerlerde dengeye geleceğini belirtti.
Dolar düşüşünü sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirler büyük yankı uyandırdı. Piyasalar ve iş dünyası tarafından büyük destek gören tedbirlerle birlikte döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Dolar ve Euro'da yüzde 40’a varan kayıplar görülürken Altın fiyatları da düşüşe geçti.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın da devreye girmesiyle döviz kurlarındaki düşüşün dengeye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, yeni ekonomi modeli hayata geçmeye başladıkça piyasanın dengeye gelebileceğini değerlendirirken; Dolar/TL’de 11.40 – 13.60 TL arasında daha dengeli bir kur hareketini izlemenin mümkün olduğunu belirtiyor. 

Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası’nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 12 liranın altına geriledi. Gram altın ise 670 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru bugün 11.2870 lira ile güne başlarken saat 14:40 civarında 10.3190 seviyesine geldi.  Euro ise 11.6468 liraya kadar düştü. Altın fiyatları ise 596,296 TL seviyelerinde.

BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL’ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek” dedi.

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