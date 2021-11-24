Dolar, euro ve altında son durum

Dolar/TL kuru dünkü yükselişinin ardından güne yüzde 3'lük artışla başladı ve 13,20 seviyesinden işlem görüyor. EURO ise şu saatlerde 14.75 seviyelerinden işleme başladı.

Eylül ayından bu yana kesintisiz olarak değer kaybını sürdüren Türk Lirası, dün tarihinin en sert kayıplarından birini yaşadı. Gün içesisinde 2,15 lira yükselen dolar/TL'de değer kaybı bir ara yüzde 18'in üzerine çıktı. 13,50'yi gören dolar/TL, akşam saatlerinde 13 liranın altında dalgalandı ve bu sabah 13.20 civarında değerleniyor.

Tarihi zirvesini 15,20'ye taşıdıktan sonra akşam saatlerinde yönünü 14,50'nin altına çeviren euro/TL de 14,70 seviyelerinden el değiştiriyor.

Dün 770 lirayı gören gram altın 752 lirada

Gram altın, salı günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 13 seviyesini aşmasıyla 770 TL’nin üzerini görerek rekor tazelemişti. Altının gram fiyatı bu sabah ise 730-747 lira aralığında seyrediyor.

Dün, güne 660 lira bandında başlayan gram altın bir günde 100 lira değerlenmişti.