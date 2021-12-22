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Dolar, Euro ve altında son durum! İşte son güncel rakamlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kritik açıklamalar sonrası döviz kurlarında ve altında ciddi bir düşüş yaşandı. Kurların TL karşısındaki değer dün gün boyu sürdü. İşte Dolar, Euro ve altında son durum
Dolar, Euro ve altında son durum! İşte son güncel rakamlar

Başkan Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı sürpriz açıklamalar sonrası sonrasında Dolar 18.40 TL'den 12,61 TL seviyesine kadar gerilemişti. Aynı şekilde Euro ve altındada tarihi gerileme görülmüştü.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin verdiği etkiyle Dolar bu sabah 07:24 itibariyle 12,3859, Euro 13,9767, Altın ise 712,276 liradan işlem görüyor.

DOLAR, BAKAN NEBATİ VE MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMALARI SONRASI 11.50'NİN ALTINI GÖRDÜ

TRT'de katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı dakikalarda Merkez Bankası'nın yaptığı 'destek' açıklaması kurun daha da düşmesine neden oldu.

Dolar, 11.50'nin altını görürken, altının gramı ise 650 TL seviyesine geriledi.

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