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Dolar Fed öncesi düşüşte

Dolar/TL bu gece açıklanacak Fed kararı öncesinde dün başlayan aşağı yönlü trendini sürdürüyor. 7.35 seviyesinde işlem gören kurda bir diğer önemli gündem maddesi ise TCMB Başkanı Ağbal'ın yarın sunacağı yılın ilk enflasyon raporu
Dolar Fed öncesi düşüşte

Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden dolar kuru Fed toplantısı öncesinde 7.35 altını gördü. TCMB'nin faiz artışlarının ardından kademeli olarak geri çekilen kur, risk iştahının da artmasıyla 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31 seviyesini zorluyor.

27 Ocak sabahı dolar/TL 7.35 seviyesinde el değiştirirken, euro 9 TL altında.

Piyasalarda bu gece kararını açıklayacak Fed'in yönlendirmeleri izlenecek. Yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yılın ilk enflasyon raporunu sunacak. Enflasyon beklentilerinin revize edilip edilmeyeceği ve para politikasına yönelik iletişimin izleneceği toplantıda yukarı yönlü bir güncelleme bekleniyor.

Enflasyon 2020 yılında yüzde 14.6 olarak gerçekleşirken yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor. TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyon tahminini bir "ara hedef" olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti.

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