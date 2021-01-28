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Dolar Fed sonrası sert yükseldi

Dolar, Fed'in beklenen güvercin metni ve 120 milyar dolarlık varlık alım programına devam edeceğini açıklamasına rağmen küresel olarak yükselişte.
Dolar Fed sonrası sert yükseldi

Dolar, dünkü Fed faiz kararı sonrası beklentilere paralel gelen metin ve güvercin söylemlere rağmen Powell'ın basın toplantısının ardından sert yükseldi.

owell'ın varlık alımlarıyla ekonomiye destek olunacağı demecine rağmen ekonomide kaydadeğer gelişme görmek için zaman gerekliliği vurgusu ve "İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için uzun yol var" demesi başta ABD vadelileri olmak üzere piyasalardaki satışları artırırken doları yükseltti. Dolar endeksi 90.75 üzerine çıktı. Altın ve petrol fiyatları düştü.

Endeksteki yükselişe paralel olarak Dolar/TL de yönünü yukarı çevirdi. Dün 7.35 altını zorlayan dolar kuru 28 Ocak günü 7.43 seviyesine geldi

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