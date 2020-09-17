Dolar Fed sonrası yön arıyor, euro sert düştü

Dolar, Fed'in faiz kararını beklendiği gibi değiştirmemesi ancak hedeflemelerde iyimser revizyona gitmesiyle değerlendi. 2023'e kadar faizlerin artmayacağı ve toparlanma beklentisiyle dolar endeksi artarak 94 puanı test ediyor.

Euro/dolar paritesi 1.18 altına gelirken dolar/TL 7.49 seviyesinde işlem görüyor. Dün 8.90 üzerini gören Euro/TL ise 8.81'de. Dolar dün Fed'in açıklamasının ve beklentilerin altında açıklanan ABD perakende satış verilerinden sonra gerilemişti ancak Başkan Jerome Powell'ın ekonomik görünüme yönelik açıklamalarının ardından artıya geçildi

Dolar Fed'in ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin ardından yükseldi. Fed'in artık enflasyonun yüzde 2'yi aşmasına müsamaha gösterecek olması ABD Hazine tahvil getirilerini yükselterek doları destekledi.

Fed para politikası toplantısında, ekonomi "azami istihdama" ulaşana ve enflasyon yüzde 2 hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faizleri sıfıra yakın tutma sözü verdi.

Fed ayrıca ABD ekonomisinin en son Haziran'da yayımladığı tahminlere kıyasla daha az daralacağını öngördü. Dolar endeksi yüzde 0.2 artışla 93.389'a yükselirken dolar euro karşısında 1.1777'de bulunuyor.

Dolar/TL cephesinde dün tarihi zirve olan 7.50 seviyesindeki hareket korunurken, euro/TL'de sert düşüş kaydedildi ve parite 8.90 üzerinden 8.81'e kadar indi. Altın fiyatlarında ise düşüş var. Spot altının onsu 1950 doların altına inerken Gram altın fiyatı 467 TL'ye geriledi