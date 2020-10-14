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Dolar güne 7.93 liradan başladı

Dolar yeni güne 7.93 lira Euro ise 9.31 liradan başladı. Dolar tarihi zirvesini 7.95'i aşarak geçen hafta görmüştü.
Dolar güne 7.93 liradan başladı

Dolar dün koronavirüs bağlantılı endişelerin artmasıyla gelişmekte olan ülke varlıklarında düşüşler yaşandı. Buna paralel bir şekilde güne 7.88'den başlayan dolar/TL, günü 7.91'den tamamladı.

Dolar yeni güne 7.93 lira Euro ise 9.31 liradan başladı. Dolar tarihi zirvesini 7.95'i aşarak geçen hafta görmüştü.

Bugün yurtiçinde kurun yönünü değiştirebilecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise koronavirüsün yanında ABD seçimleri takip edilmeye devam ediyor.

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