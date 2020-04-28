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Dolar güne nasıl başladı?

Koronavirüs endişeleriyle baskı altında olan dolar kuru yeni güne, 6,99 seviyelerinde başladı.
Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 6,9890 liradan alınan dolar, 6,9910 liradan satılıyor. 7,5650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5670 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5730 lira olmuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti.

GÖZLER MERKAZ BANKALARINDA

Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, küresel piyasalar, yeni haftada ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarına ve perşembe günü açıklanacak Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri odaklandı. 

Büyüme verilerinin yanı sıra bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise bugün açıkladığı kararlar ile para politikasını daha da gevşetti. Devlet tahvili alım programında sınırı kaldıran BoJ, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Merkez bankalarının, hükümetlerin destekleyici mali politikalarının etkisini görmek için bu hafta faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB'nin de tahvil alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

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