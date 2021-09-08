Dolar güne yükselişle başladı

Dolar güne 8.34 liradan başladı

Dün dolar/TL 8.29'dan 8.35'e yükseldi. Bu yükselişte doların küresel olarak toparlanması etkili oldu.

Dolar yeni güne ise 8.34 liradan başladı.

ABD'de özellikle istihdamdaki toparlanmanın beklenen hızda gelmemesiyle dolarda geçen cumadan itibaren bir düşüş yaşanmıştı. Ancak bu olumsuz algı kısa sürdü.

Merkez bankası açıklamaları ve ekonomik verilerin dışında dünya genelinde delta virüsüyle artan ancak son zamanlarda yatay bir seyir izleyen yeni koronavirüs vakaları da takip ediliyor.