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Dolar kritik seviyenin hemen altında

Dolar yeni güne 8.20'lik kritik seviyenin hemen altında, 8.1958 liradan başladı. Bugün TCMB Başkanı Murat Uysal'ın enflasyon raporu toplantısında yapacağı konuşma takip edilecek
Dolar kritik seviyenin hemen altında

Dolar/TL geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesinden bu yana hızlı yükselişini sürdürüyor.

Piyasaları ters köşeye yatıran bu karar öncesi 7.80 lira civarında olan dolar dün 8.09'dan 8.20 liraya yükseldi. Ardından günü 8.18 civarında tamamladı.

Dolar sabaha karşı düşük hacimli piyasada 8.2067 lirayı görürken yeni güne, 8.20'lik kritik seviyenin hemen altında, 8.1958 liradan başladı.

GÖZLER ENFLAYON RAPORU TOPLANTISINDA

Euro/TL ise 9.65 civarında işlem görüyor.

Bugün saat 10.30'da TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında konuşacak. Konuşmada Merkez'in önümüzdeki süreçte izleyeceği politika ve atacağı adımlara dair işaretler dikkatle takip edilecek.

Dünyada ise piyasaların yönünü koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Avrupa ve ABD'de yeni vaka sayısının yeniden artışa geçmesi endişeleri artırdı. Avrupa'da Fransa, İspanya ve İtalya salgının hızını kesebilmek için çeşitli kısıtlamalar getirdi.

İkinci dalganın beklenenden sert geçme ihtimalinin yükselmesi yatırımcının risk iştahını azaltıyor. Bu da Türkiye'nin dahil olduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını olumsuz etkiliyor.

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