Dolar kuru kritik seviyede

Dolar/TL önceki gün kısa bir süreliğine 8'in üzerini test etti, dün ise 7.93-7.98 aralığında seyretti.
8 seviyesinin aşılıp aşılmayacağının takip edileceği haftanın son işlem gününe dolar/TL 7.97'den başladı.
Dolar/TL önceki gün kısa bir süreliğine 8'in üzerini test etti, dün ise 7.93-7.98 aralığında seyretti.
8 seviyesinin aşılıp aşılmayacağının takip edileceği haftanın son işlem gününe dolar/TL 7.97'den başladı.
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