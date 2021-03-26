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Dolar kuru kritik seviyede

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 7.97'den başladı
Dolar kuru kritik seviyede

Dolar/TL önceki gün kısa bir süreliğine 8'in üzerini test etti, dün ise 7.93-7.98 aralığında seyretti.

8 seviyesinin aşılıp aşılmayacağının takip edileceği haftanın son işlem gününe dolar/TL 7.97'den başladı.

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