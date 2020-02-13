  • BIST 120.049
  • Altın 305,980
  • Dolar 6,0448
  • Euro 6,5709
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Dolar kurunda ilk rakamlar

Haftanın başından beri 6 liranın üzerinde olan dolar/TL kuru, bugün de 6 liranın üzerinde güne başladı.
Dolar kurunda ilk rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0500 liradan, avro 6,5850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0480 liradan alınan dolar, 6,0500 liradan satılıyor. 6,5830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5850 lira olarak belirlendi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün yüzde 0,5 artışla 6,0453'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0470 seviyesinde işlem görüyor. 

Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilime karşın diplomatik görüşmelerin devam etmesi ve ABD ile NATO tarafından gelen açıklamaların Türkiye'nin İdlib ile ilgili konumunu desteklemesinin piyasalardaki olumsuz havayı sınırladığını belirten analistler, ABD askerleri ile Esed rejimi güçleri arasında dün yaşanan gerilim sonrası taraflardan gelen açıklamaların takip edildiğini söyledi.

UZMANLARDAN DOLAR YORUMU

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verisinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,05 direncinin öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2019'un aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artmasını bekliyor. Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 6,8 artacağı tahmin ediliyor. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar/TL kuru 6 lirayı aştı10 Şubat 2020 Pazartesi 19:02
  • İstanbul ulaşımında fahiş zam Adalar Hattı'na geldi10 Şubat 2020 Pazartesi 14:11
  • Vatandaş bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi10 Şubat 2020 Pazartesi 13:09
  • Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 13:05
  • Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek10 Şubat 2020 Pazartesi 13:03
  • Bakan Albayrak: Merkez Bankası ve BDDK ücret ve komisyonlara standart getirdi10 Şubat 2020 Pazartesi 09:43
  • Merkez Bankası'ndan faiz kararı: 1 Mart'ta başlıyor10 Şubat 2020 Pazartesi 09:20
  • Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde09 Şubat 2020 Pazar 17:07
  • Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı09 Şubat 2020 Pazar 11:20
  • Fed'in yeni para politikasında virüs uyarısı08 Şubat 2020 Cumartesi 08:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti