Dolar kurunda ilk rakamlar

Haftanın başından beri 6 liranın üzerinde olan dolar/TL kuru, bugün de 6 liranın üzerinde güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0500 liradan, avro 6,5850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0480 liradan alınan dolar, 6,0500 liradan satılıyor. 6,5830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5850 lira olarak belirlendi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün yüzde 0,5 artışla 6,0453'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0470 seviyesinde işlem görüyor.

Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilime karşın diplomatik görüşmelerin devam etmesi ve ABD ile NATO tarafından gelen açıklamaların Türkiye'nin İdlib ile ilgili konumunu desteklemesinin piyasalardaki olumsuz havayı sınırladığını belirten analistler, ABD askerleri ile Esed rejimi güçleri arasında dün yaşanan gerilim sonrası taraflardan gelen açıklamaların takip edildiğini söyledi.

UZMANLARDAN DOLAR YORUMU

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verisinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,05 direncinin öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2019'un aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artmasını bekliyor. Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 6,8 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları