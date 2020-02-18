Dolar kurunda son durum

Dolar/TL kuru, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,0570'ten işlem görüyor.

Dün en düşük 6,0396 en yüksek 6,0580 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,0470'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,0570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,5615'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,8725'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi, dünkü düşüşün bugüne taşıyarak 1,0823 ile Nisan 2017 bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar endeksi 99,24 ile 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 99,18 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, yükseliş durumunda 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.