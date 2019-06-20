Dolar kurunda son rakamlar

Kapalıçarşı'da 5,7840 liradan alınan dolar, 5,7860 liradan satılıyor. 6,5260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8340 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5450 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 5,7840 liradan alınan dolar, 5,7860 liradan satılıyor. 6,5260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8340 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5450 lira olmuştu.
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