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Dolar kurundaki artış ithal kuruyemişi vurdu

Dolar kurundaki artış ithal kuruyemiş fiyatlarını da vurdu. Güney Amerika’dan gelen kaju, ceviz ve bademin fiyatı 110-120 liraya kadar çıktı. Yerli üretim olan leblebi ve yer fıstığının kilosu ise 20-25 liradan satılıyor. 
Dolar kurundaki artış ithal kuruyemişi vurdu

Son günlerde dolar kurundaki artışla beraber Başkent’te kuruyemişçilerin tezgâhlarında bulunan ithal ürünlerin fiyatları da arttı. Gazetemize bilgi veren Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Erdinç Özbakır en çok artışın kaju, badem ve cevizde olduğunu söyledi. Başkan Özbakır, fiyatların artmasıyla vatandaşın talebinin de düştüğünü kiloyla değil artık gramla ürün sattıklarını belirtti. Öte yandan yerli ürünler olan leblebi ve yer fıstığında ise fiyatlar 20-25 lira arasından satılıyor. Başkan Özbakır kuruyemiş fiyatları konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

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İTHALLER ARTIYOR 
“Kaju fiyatı dolarla direk ilişkilidir. Yine ceviz ve badem de öyledir. Bunlar Güney Amerika’dan Şili, Ukrayna ve Brezilya’dan dolar üzerinden ülkemize girer. Cevizin yüzde 80’i ne yazık ki ülkemizde ithaldir. Bademde bu oran yüzde 60 civarındadır. Şu anda fiyatlar 100 lirayı geçti. Kaju 110 lira civarında, ceviz kalitesine göre 120 liraya kadar çıkıyor. Badem de fiyatlar bu şekilde. Leblebi ve yer fıstığı yer üretim olduğu için kiloları 20-25 lira arasında satılıyor. Bir de ağaçta yetişen kuruyemişin fiyatının yüksek olması normaldir. Çünkü tam randımanlı bir ürün almanız için en az 7 yıl beklemeniz gerekiyor. Antep fıstığı geçtiğimiz yıla göre bu sene düştü ama yine de vatandaşa pahalı geliyor. Mesele o da yerli üretim ama bu ağaçta yetiştiği için fiyatı diğer yerlilere göre yüksek. Fındık da aynı şekilde olduğu için fiyat yüksek. Bu yıl kabak çekirdeğinin de fiyatında rekolte düşüklüğü nedeniyle yüzde 50 artış var.”   

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ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ İŞLER DE DÜŞTÜ 
“Fiyatlar sadece kuruyemişte değil tüm tüketim ürünlerinde artış gösterdi. Pandemi döneminden dolayı da vatandaşın alım gücü düştü. Eskiden kiloyla verdiğimiz ürünleri artık gramla satıyoruz. Aynı zamanda restoranlara, diğer iş yerlerine verdiğimiz toplu ürünlerde de kısıtlamalar nedeniyle bir miktar düşüş oldu. Şu an sektörümüzde bir iş kaybı var ama yaza doğru açılır diye umut ediyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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