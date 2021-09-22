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Dolar Merkez Bankası'nı bekliyor

Piyasalar yarınki faiz kararını beklerken dolar yeni güne 8.62 liradan başladı
Dolar Merkez Bankası'nı bekliyor

Piyasalar nefesini tuttu yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını bekliyor.

Bu bekleyiş sürerken dolar/TL yeni güne 8.62'den başladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yaptığı açıklamada yüzde 19.25'lik manşet enflasyon yerine yüzde 16.76'lık çekirdek enflasyonu vurgulamıştı. Bu açıklama öncesi 8.35 civarında olan dolar/TL yükselmeye başladı.

Dünyada ise bugün Fed açıklamaları takip edilecek. Bunun yanında 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'in iflas edip etmeyeceği de endişeyle takip edilmeye devam ediyor.

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