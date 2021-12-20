Dolar rekor yeniledi, Euro 20 lirayı gördü

Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 7'nin üzerinde artışla 17,74 seviyesini test ederken Euro/TL de yüzde 7'yi aşan artışla 20 düzeyine çıktı.
Aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yöntemiyle piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptı. Merkez'in müdahaleleri gün içerisinde kurda düşüş sağlasa da aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı. TCMB'nin bugünkü hareket sonrasında bir aksiyonu şu an için yansımadı.
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