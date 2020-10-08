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Dolar rekordan döndü

Gece saatlerinde 7.89'u aşarak rekor kıran dolar/TL yeni güne de 7.88'den başladı. Euro ise 9.28'in üzerinde
Dolar rekordan döndü

ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar sebebiyle küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını da fiyatlamaya başladı.

Gece yaşanan yükselişte ABD'li senatörlerin Başkan Donald Trump'a Türkiye'ye S-400 aldığı için yaptırımda bulunma talebi iletmesi de etkili oldu.

Bu hafta yeniden yükselişe geçen döviz kurları, bugüne rekorlarla başladı. Dolar/TL zirvesini 7,89'un üzerine taşırken euro/TL ise 9,2970'i gördü.

Yurt içi piyasalarda ise veri gündemi bugün de zayıf.

Kur, 7,87-7,88 seviyelerinden güne başlarken euro/TL de 9,27'den el değiştiriyor. Sabahın erken saatlerinde dolar/TL, tarihi seviyelerini 7,8912'ye taşırken benzer bir grafikle euro/TL zirvesini 9,2970'e taşıdı.

PETROLDE TALEP ENDİŞESİ

Petrol fiyatları petrol işçilerinin Delta Kasırgası öncesinde Meksika Körfezi'ndeki sondaj kulelerini tahliye etmeleriyle hafif yükseldi. ABD ham petrol stoklarının artmasıyla petrol talebinin gerileyeceğine yönelik endişeler sürüyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,6 geriledikten sonra bugün yüzde 0,2 artışla 42,08 dolara yükseldi.

ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1,8 geriledikten sonra bugün yüzde 0,1 artışla 39,98 dolardan işlem görüyor.

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