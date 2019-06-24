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Dolar seçim sonrası

Dolar/TL, yenilenen İstanbul seçimlerinin açık farkla CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanması ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin erken seçim tartışmalarına son veren seçim sonrası açıklamasıyla gevşedi.
Dolar seçim sonrası

Dolar/TL uzun süredir devam eden seçim atmosferinin sona ermesi ve belirsizliğin sona ermesiyle düştü. İllikit Asya piyasalarında yüzde 1 üzerinde gevşeyen dolar/TL 5.82'den 5.73'lü seviyelere kadar indi.

24 Haziran pazartesi günü seçimin ardından ilk işlem gününde dolar gevşeyerek 5.77 seviyesinde, euro ise 6.56'dan el değiştiriyor. Altının onsu 1400 üzerinden seyretmeye devam ederken, brent petrol fiyatı yeniden 65 doların üzerinde haftaya başladı.

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