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Dolar sert düştü

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizinde 50 baz puanlık indirime giderek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Sürpriz karar sonrası dolar 6,10'un altına düştü.
Dolar sert düştü

Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı. 

KARARDA CORONA VİRÜS ETKİSİ

Fed'den kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak corona virüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı."

Karar sonrasında dolar 6,10'un altına kadar geriledi. Dolar dün 6,2640'a kadar yükselmişti. 

TRUMP, FED BAŞKANI'NI SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, "Fed gevşemeli ve büyük bir faiz indirimi yapmalı" diyerek, Fed Başkanı Jerome Powell'ı ilk günden bu yana yanlış seçimler yapmakla suçlamıştı.

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