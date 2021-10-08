Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Doların küresel olarak güçlenmesiyle TL'de de değer kaybı yaşandı.
Dün 8.86 liraya kadar gerileyen dolar güne 8.90 liranın hemen üzerinde başladı. Sabah saatlerinde 8.92 liranın üzerini gördü.
ABD'de 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yaklaşık 3.5 ayın zirvesine çıktı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 0.3 artışla 94 puanın üzerine tırmandı.
FAİZ İNDİRİMİYLE BAŞLAMIŞTI
Dolardaki hızlı yükseliş geçen ay Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlamıştı. PPK, 23 Eylül'de politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmeden önce dolar 8.65 liraydı.
Bugün piyasaların gözü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Söz konusu veri ekonomik toparlanmanın önemli göstergelerinden birisi. Dolayısıyla Fed'in politikasında etkili oluyor.
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