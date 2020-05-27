Dolar ve altın yükselişte

Koronavirüs (corona virüsü) salgını sürecinde rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirveyi gören dolar ve altın bayram molasının ardından yeni güne yeniden yükselişle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle 7,26 ile tarihi zirveyi gören, ancak Türkiye'nin Katar ile yaptığı swap anlaşması sonrası düşüşe geçen dolar/TL, Ramazan Bayramı'nın ardından yeni güne 6,77 TL'den başladı

Euro/TL ise 7,41'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeni güne önceki kapanışın yüzde 0,31 gerisinde başlayan altının gram fiyatı, 380 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 609 TL, Cumhuriyet altını da 2 bin 484 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.707,63 dolarda yer alıyor.

Uzmanlar, salgın ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.