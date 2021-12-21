Dolar ve altında düşüş devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Başkan Erdoğan'ın tarihi mesajını piyasalar olumlu algılaması sonrası dolar ve altında başlayan düşüş devam ediyor.
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından büyük değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.
DOLAR VE ALTINDA SON DURUM
13 TL bandında güne başlayan dolar 11,16 TL seviyesini gördü.
Gram altın ise 643 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 13,84 TL'den güne başladı.
TARİHİ REKOR KIRMIŞTI
Açıklamalar öncesinde dolar 18,3674 ile tarihi rekor kırmıştı
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