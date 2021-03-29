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Dolar ve altında hareketlilik sürüyor

Dolar/TL'de hareket sürüyor. Cuma gününü 8.10'dan kapatan dolar/TL bugün 8.18'in üzerini gördü. Dolardaki yükseliş sebebiyle gram altın da 453 liraya yükseldi.
Dolar ve altında hareketlilik sürüyor

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle dolar/TL'de büyük bir dalgalanma yaşanmıştı. 21 Mart Pazar günü düşük hacimli piyasada 8.47'yi gören dolar/TL geçen hafta genelinde 7.70-8.00 aralığında dalgalandıktan sonra, cuma günü yaşanan hızlı bir yükselişle haftayı 8.10'dan kapattı.

Bu yükselişte Merkez Bankası'ndaki değişimle beraber sıkı para politikasından vazgeçileceğine, yani yakın zamanda bir faiz indirimine gidileceğine yönelik beklenti sebep oldu. Yeni Başkan Kavcıoğlu göreve gelir gelmez Para Politikası Kurulu'nun (PPK) takvimde belirlenen tarihten önce toplanmayacağını ve enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kavcıoğlu bugün de Bloomberg'de yayımlanan açıklamasında "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” açıklamasında bulundu.

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