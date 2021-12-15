  • BIST 2.174,34
  • Altın 828.34548
  • Dolar 14.6824
  • Euro 16.5529
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Dolar ve altında yeni rekor

Fed'in faiz kararı ve hamlelerin açıklanacağı günün sabahında, yükselişini sürdüren dolar/TL, 14,7265 ile; euro/TL ise 16,6080 ile rekor tazeledi.
Dolar ve altında yeni rekor

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) 4 milyar doları aştığı hesaplanan dört doğrudan müdahalesi ardından 14 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün Kasım ayına ilişkin bütçe verileri takip edilirken kapanış ardından ABD Merkez Bankası (Fed) kararı yön belirleyici olarak izlenecek. Bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak PPK toplantısı ise bu hafta takip edilecek diğer bir yön belirleyici gelişme.

DOLAR VE ALTINDA YENİ REKOR

Dolar/TL, kritik faiz kararları öncesinde yükselişine ve yeni zirvelerine devam ediyor. Dolar/TL, 14,72'in üzerine çıkarak tarihi zirvesini güncellerken euro/TL'de 16,6088 ile rekor kırdı.

Dolardaki yükselişle beraber Gram altın da rekor tazeleyerek 836 TL'ye yükseldi.

FED'İN MESAJLARI İZLENECEK

Küresel piyasalarda Omikron varyantının ekonomiye olabilecek etkileri ve Fed'in yarın sona erecek olan iki günlük toplantısında para politikasında sıkılaşmaya gitmesi ihtimali risk iştahını azalttı. Fed'in bugün tahvil alımlarını daha erken durduracağını açıklaması, faiz oranlarını artırmaya başlayacağına işaret etmesi ve muhtemelen diğer başlıca merkez bankaları üzerinde de bu yönde baskı yaratması bekleniyor.

Omikron varyantının yayılma hızı, Fed'i para politikasında daha gevşek davranmaya yönlendirebilecek bir zorluk olarak görülse de, son zamanlarda yetkililerin salgın hastalıktan ziyade enflasyonun kalıcılığı konusunda endişelerinin arttığı görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da bu hafta toplantı gerçekleştirecek. Başlıca merkez bankalarından üçünün de kendi para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkinci el otomobilde büyük oyun15 Aralık 2021 Çarşamba 10:03
  • Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor15 Aralık 2021 Çarşamba 09:58
  • Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor15 Aralık 2021 Çarşamba 09:44
  • Dolar kurunda son durum! Tüm gözler Fed'de15 Aralık 2021 Çarşamba 09:33
  • Makine ihracatı 11 ayda 21 milyar dolar oldu14 Aralık 2021 Salı 14:53
  • Türkiye'nin doğal gaz depolama ve LNG tesisleri kış için teyakkuzda14 Aralık 2021 Salı 14:16
  • Yabancıya konut satışından çifte rekor geldi14 Aralık 2021 Salı 13:43
  • Büyük köprü projelerini elektrik panosuyla donattı, ihracata kapı araladı14 Aralık 2021 Salı 12:36
  • Türkiye, 50 ülkeye deri giyim eşyası satıyor14 Aralık 2021 Salı 12:27
  • Çip endüstrisine 'bağımsızlık' ve 'rekabet' için rekor yatırımlar geliyor14 Aralık 2021 Salı 11:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti