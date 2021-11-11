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Dolar ve altından yeni rekor

Dolar güne 9.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Öte yandan ABD'de enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi altın fiyatlarında yükselişe yol açtı. Gram altın 590 liraya kadar yükseldi.
Dolar ve altından yeni rekor

Dün güne 9.74 liradan başlayan dolar, sabah saatlerinde önce 9.80'i aştı. Öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 9.87'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Ekim ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.8'lik piyasa beklentisine karşın yüzde 6.2 olarak açıklandı. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oldu.

Bu verinin etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ederken dolar yeni güne de 9.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

ALTINDA ENFLASYON YÜKSELİŞİ

ABD'de enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi altın fiyatlarında yükselişe yol açtı. Ekim ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.8'lik piyasa beklentisine karşın yüzde 6.2 olarak açıklandı. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oldu.

Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi, Fed'in varlık alımlarını azaltma ve faiz artırımına beklenenden daha erken gitmesi beklentisini yükseltti.

Dün bu sebeple altının ons fiyatı 1.853 dolara kadar yükselerek 5 ayın zirvesini gördü. Bugün ise 1.851 dolara çekildi.

Altın uluslararası piyasalarda yükselirken yurtiçinde dolar da 9.87 liraya çıkarak rekor kırdı. Böylece gram altın da sabah saatlerinde 590 liraya kadar yükseldi.

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